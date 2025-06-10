Manisa'daki spor camiası ve Fenerbahçe, Ferdi Zeyrek’i anmayı unutmadı

(ANKARA) - Manisa’da bulunan spor kulüpleri ve Fenerbahçe, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anmayı unutmadı.

Kurban Bayramının ilk gününde 6 Haziran akşamı evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki 66 saatlik yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentin spor kulüpleri tarafından unutulmadı.

Manisa’nın köklü kulüplerinde Manisaspor, 2012-2014 yılları arasında yöneticilik de yapan Zeyrek için kulübün sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda, ''Acımız tarifsiz Manisa ve Manisaspor aşkıyla tanıdığımız, sevdiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine tüm Manisa’ya sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun Ferdi Başkan Hepimizin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Manisa’nın bir başka spor kulübü olan Turgutluspor, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehrimize ve halkımıza büyük hizmetlerde bulunmuş, kıymetli kişiliğiyle gönüllerde yer edinmiş olan Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm Manisa halkına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Manisa Basket ise “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Görev süresi boyunca Manisa’ya kattığı değerler, ortaya koyduğu vizyon ve halkına duyduğu sevgiyle daima hatırlanacak. Onu her zaman saygı, minnet ve rahmetle anacağız. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun" diyerek Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi.

Ferdi Zeyrek aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün üyesiydi. Vefat haberinin ardından kulüpten yapılan açıklamada, ''Elim kaza sonucu hayatını kaybeden Kulübümüzün üyesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz'' ifadelerine yer verildi.

Manisaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Ferdi Zeyrek için sosyal medya hesaplarındaki profillerini kararttı.