Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen kamyonun, traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alaşehir-Denizli kara yolundaki Buldan Rampası mevkisinde hayvan gübresi yüklü U.K. (64) yönetimindeki 15 AAY 882 plakalı kamyon devrildi.

Sürüklenen kamyon, aynı yönde ilerleyen R.K. (45) yönetimindeki 07 BIP 824 plakalı traktörün römorkuna yandan çarptı.

Devrilen römorktaki Nahide K. (44) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler ile römorkta bulunan D.K. (7) ve G.K. (20) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Sarıgöl ve Alaşehir'deki devlet hastanelerine sevk etti.

Alaşehir-Denizli kara yolunda trafik akışı, kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Yol, temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.