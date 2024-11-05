Manisa'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir tesisin bahçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

​​​​​​​Killik Mahallesi'ndeki bir zeytin işleme fabrikasının bahçesindeki plastik kasalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında park halindeki kamyonu bölgeden çıkarmaya çalışan Erdal Korkmaz (55) dumandan etkilendi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.