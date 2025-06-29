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Manisa'daki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

Dün öğle saatlerinde Manisa Akhisar'da çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Yurt
  • 29.06.2025 22:27
  • Giriş: 29.06.2025 22:27
  • Güncelleme: 29.06.2025 22:28
Kaynak: iHA
Manisa'daki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli D.B.'nin arıcılık yaptığı, arıları sakinleştirmek amacıyla duman çıkarmak istediği ve yaktığı ateşin ormanlık alana sıçramasıyla yangının başladığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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