Manisa'dan Avrupa'ya mağlubiyetle veda

FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce kaçıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, son grup maçında Casademont Zaragoza'ya İspanya deplasmanında 88-71 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Manisa temsilcisi adını son 8 takım arasına yazdıramasa da Süper Lig'e çıktıktan 1 yıl sonra tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında 2 tur birden geçmeyi başararak alkış aldı.

Daha önce elemeler ve ilk tur grubunu zirvede bitiren Manisa ekibi Europe Cup'ta sezon boyunca çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.



