Manisa FK 1 puan aldı, 1 basamak yükseldi

Trendyol 1. Lig’de düşme potasında yer alan Manisa FK kendi evinde oynadığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Ligde 17. basamağa yükselen Manisa ekibi, kalan 5 maçında kümede kalabilmek için mücadelesini sürdürecek.

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında sahasında Amed Spor Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Manisa FK, Şanlıurfaspor’un mağlup olmasıyla sıralamada 1 sıra yükselerek 17. sıraya çıktı. Bir maçı eksik olan MKE Ankaragücü ile puanını eşitleyen ve averajla 17. sırada bulunan Manisa FK ligde kalmak için umutlarını diri tutmaya devam ediyor. Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde 20. sıradaki Malatyaspor’un düşmesi kesinleşirken, 19. sırada yer alan Adanaspor’un 27, 18. sıradaki Şanlıurfaspor’un 37 puanı bulunuyor. Küme düşme hattının 1 basamak üstünde averajla 16. sırada bulunan Ankaragücü 38 puanda kalırken, Sakaryaspor ve Pendikspor’un 42’şer puanı var.

Play-off hattının son basamağındaki 48 puanlı Ankara Keçiörengücü ile 13. sıradaki Boluspor arasında sadece 3 puan olması son haftanın oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olması bekleniyor.

Manisa FK ligin 34. haftasında deplasmanda 47 puanla 10. sırada yer alan Çorum FK’ya konuk olacak. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Çorum FK 1-0 kazandı.