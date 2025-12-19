Manisa FK 3'te 3 peşinde

MANİSA, (DHA)- 1'inci Lig'de üst üste 2, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyetle düşme hattından sıyrılan Manisa Futbol Kulübü, yarın Ankara Keçiörengücü'nü seriyi sürdürmek için konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Süleyman Bahadır yönetecek. Ligde Manisa FK'nın 19 puanı, Keçiörengücü'nün 22 puanı bulunuyor. Manisa ekibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturmasında tutuklanan, aynı zamanda bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Kadir Kaan Yurdakul'un yanı sıra Bartu Göçmen ve Fırat İnal’ın sözleşmelerini feshetmişti.

