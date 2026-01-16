Manisa FK, 3'te 3 peşinde

MANİSA, (DHA)- 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ümraniyespor'u 1-0 yenerek kurtuluş yolunda kritik bir galibiyete imza atan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. İskenderun Sarıeski Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde Berkay Erdemir'in yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Son 2 maçını kazanıp seri yakalayan Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı, Hatay deplasmanından da 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Ligde 26 puanla 13'üncü sırada yer alan Manisa ekibinin çalıştırıcısı, "İkinci yarıya güzel bir başlangıç yaptık. Hatayspor saygı duyduğumuz bir rakip. Biz kendi işimize odaklanacağız. Kazanıp alt sıralarla bağımızı koparmak iyice istiyoruz" diye konuştu.