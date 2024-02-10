Manisa FK 6 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK 6 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderdi.
Kaynak: İHA
Manisa FK’dan yapılan açıklamada, “Futbolcularımızdan Muhammed Enes Kiprit’in Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor’a, Samet Karabatak’ın TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor’a, Yunus Emre Dursun’un TFF 2. Lig ekibi Somaspor’a, Osman Burak Destan’ın TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor’a, Ömer Faruk Çalışkan’ın TFF 2. Lig ekibi Belediye Derincespor’a ve Mehmet Ali Çelik’in TFF 3. Lig ekibi Bergama Futbol Kulübü’ne kiralık transferleri konusunda anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Oyuncularımıza 2023-2024 sezonun ikinci yarısında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
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