Manisa FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Manisa FK, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde, Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, idmanı şut ve orta organizasyonlarının ardından taktik oyunla tamamladı.
Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Manisa FK ile Adana Demirspor, 21 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.