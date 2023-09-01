Manisa FK, Akhisar'da Tuzlaspor'u ağırlıyor

1'inci Lig'de ilk 3 haftada Kocaelispor ve Erzurumspor FK'yı yenip Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan 7 puanlı 2'nci sıradaki Manisa Futbol Kulübü, yarın Tuzlaspor'u Akhisar'da konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak mücadelede Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle karşılaşmanın Akhisar'da oynanacağını belirterek, "Taraftarımızı maça bekliyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yaptık, devamını getireceğiz" dedi.

Öte yandan Manisa FK U17 Takımı orta saha oyuncusu Efe Eriş, Galatasaray’a transfer oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Manisa Futbol Kulübü'müz, U17 Takımımızın futbolcusu Efe Eriş'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Efe Eriş'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.