Manisa FK, Bandırmaspor deplasmanında terleyecek
Kaynak: DHA
MANİSA, (DHA)- 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Boluspor'a 2-0, evinde ise Esenler Erokspor'a 4-3 yenilip düşme potasına yaklaşan Manisa Fubol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak.
Sıralamada 5 puanla 15'inci basamakta yer alan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. 2 maçtır taraftarı üzdüklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bandırma'da galibiyetten başka sonuç düşünmüyoruz. Kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz ve üst sıralarda yer alacağız" dedi.
