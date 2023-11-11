Manisa FK, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında ağırlayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: İHA
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda Bandırmaspor karşılaşacak.
Manisa ekibi, bu maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Halil Onultmak Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK’lı futbolcular, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sıradaki Haber