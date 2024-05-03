Manisa FK, Boluspor’u konuk edecek

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Boluspor’u ağırlayacak. Manisa FK’nın 2023-2024 sezonunda kendi evinde oynayacağı son karşılaşma olan Boluspor maçı pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak.

Trendyol 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, Boluspor’u konuk edecek. 5 Mayıs Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Siyah-beyazlılar, sezonun son iç saha maçını kazanarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Manisa FK yönetimi, tüm taraftarları ve Manisalı futbolseverleri Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda takıma destek olmaya davet etti.



Manisa Futbol Kulübü ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşmada Filiz’in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk.

Öte yandan Boluspor maçının bilet satışı www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: “Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 35 TL.”