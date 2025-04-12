Manisa FK, Çorum FK'ya rakip olacak

1'inci Lig'de 38 puan ve averajla düşme potasında yer alan Manisa Futbol Kulübü, 34'üncü hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Çorum Şehir Stadı'nda Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Manisa FK takımında sarı kart cezalısı Yusuf Talum mücadelede forma giyemeyecek.

Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın kazanmaktan başka bir sonuç düşünmediklerini belirterek, "Düşme hattından bir an önce çıkmalıyız. Bizim adımıza her maç artık final niteliği taşıyor" dedi.