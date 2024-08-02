Manisa FK'da Alperen imzayı attı

Transferde imzaları üst üste attırmaya başlayan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 1 yıllığına anlaşmaya vardığı eski kalecisi Alperen Uysal'ı da resmen kadrosuna kattı.

Geçen sezon ilk yarıda ve ikinci yarının başında 21 maçta Manisa FK kalesini koruyan, ardından ara transferin sonunda Şanlıurfaspor'a giden 30 yaşındaki file bekçisi siyah-beyazlıların 6'ncı takviyesi oldu.

Yeniden Manisa Futbol Kulübü’ne döndüğü için mutlu olduğunu belirten Alperen, "Bu sezon daha güçlü bir Manisa FK olacak. Geçen sezon iyi başlayan ama sonrasında istemediğimiz bir şekilde giden bir sezon oldu. Ben de devre arası ayrılmak zorunda kalmıştım. Ancak bu sezon yeni bir sayfa açarak taraftarlarımıza daha güçlü bir Manisa FK izlettireceğiz. Tüm Manisalı futbolseverlerden ve taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.