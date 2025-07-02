Manisa FK'da ayrılık rüzgarları

MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'in Ege temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılık rüzgarları esti. Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi 10 futbolcu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Futbol Kulübümüz ile sözleşmeleri sona eren Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji ve Armin Hodzic'e kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."