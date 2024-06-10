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Manisa FK'da Diallo yeni çalıştırıcıyı bekliyor

Ajans Haberleri
  • 10.06.2024 11:05
  • Giriş: 10.06.2024 11:05
  • Güncelleme: 10.06.2024 11:05
Kaynak: DHA
Manisa FK'da Diallo yeni çalıştırıcıyı bekliyor

1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'da son 3 sezondur görev yapan Demba Diallo'ya talip çıktı.

 Malili futbolcu için Boluspor ve Ankara Keçiörengücü'nün harekete geçtiği ifade edildi.

Yeni sezon öncesi yeni bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılarda golcü Diallo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Yeni çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından Diallo ilgili kararını vereceği bildirildi.

 Manisa FK ile toplamda 98 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 5 gol atıp 13 de asist yapmaya başardı.

Diallo'nun Manisa Futbol Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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