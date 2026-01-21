Manisa FK'da Diony fırtınası esiyor

MANİSA, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Hatayspor'la 2-2 berabere kalan 27 puana sahip 14'üncü sıradaki Manisa Futbol Kulübü'nde Lois Diony fırtınası esiyor. Sezon başında Bandırmaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki Fransız forvet bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlıları birçok maçta ipten aldı. Son Hatayspor deplasmanında da ağları havalandıran tecrübeli forvet 11 gole ulaştı. Manisa FK ile 21 maça çıkan Diony, bin 733 dakika sahada kalarak takımın en önemli kozu oldu. Takımı için 1 kez de asist yapan Fransız, 12 gole direkt katkı vermiş oldu.