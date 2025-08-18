Giriş / Abone Ol
Manisa FK'da ilk galibiyet sevinci

  • 18.08.2025 12:41
  • Giriş: 18.08.2025 12:41
  • Güncelleme: 18.08.2025 12:41
Kaynak: DHA


MANİSA, (DHA)- 1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü, 2'nci haftada evinde Hatayspor'u aynı skorla mağlup edip ilk sevincini yaşadı. Maçta geriye düşmesine rağmen pes etmeyen siyah-beyazlılar önce Kadir Kaan ile beraberliği yakaladı, ardından Muhammed'in penaltısıyla galibiyete uzandı.

Teknik direktör Taner Taşkın sahalarındaki ilk maçı kazanmanın kendilerine moral verdiğini söyledi. Zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirten Taşkın, "İlk 3 puanımızı aldık, bizim için bu önemliydi. Yeni oyuncularımız var. Kadromuz oturdukça çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

