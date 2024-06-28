Manisa FK'dan çifte veda

1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, iki oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten, "Futbolcularımız Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertan ve Alberk'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" mesajı yayınlandı.

Geçen sezon devre arasında takıma katılan Azerbaycanlı sağ bek Sertan ligde 15 maçta oynadı. Yine devre arasında transfer edilen sol bek Alberk ise 17 müsabakada forma giydi. Alberk ligin yeni takımı Amed Sportif'le sözleşme imzaladı.