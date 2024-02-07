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Manisa FK'de Ofkir 4 hafta yok

1'inci Lig'de kötü gidişe bir türlü son veremeyen Manisa Futbol Kulübü'ne büyük umutlarla transfer edilen yeni forveti Mohamed Ofkir'den de kötü haber geldi.

Ajans Haberleri
  • 07.02.2024 11:00
  • Giriş: 07.02.2024 11:00
  • Güncelleme: 07.02.2024 11:00
Kaynak: DHA
Manisa FK'de Ofkir 4 hafta yok

Tuzlaspor maçında sakatlanan Ofkir’in çekilen MR ve yapılan tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği açıklandı.

Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Ofkir’in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Manisa FK'nin ara transfer döneminde Valeranga'dan sezon sonuna kadar transfer ederek 10 numaralı formayı verdiği Fas asıllı Norveçli futbolcu 2 maçta forma giymişti.

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