Manisa FK'de Ofkir 4 hafta yok
1'inci Lig'de kötü gidişe bir türlü son veremeyen Manisa Futbol Kulübü'ne büyük umutlarla transfer edilen yeni forveti Mohamed Ofkir'den de kötü haber geldi.
Kaynak: DHA
Tuzlaspor maçında sakatlanan Ofkir’in çekilen MR ve yapılan tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği açıklandı.
Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Ofkir’in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Manisa FK'nin ara transfer döneminde Valeranga'dan sezon sonuna kadar transfer ederek 10 numaralı formayı verdiği Fas asıllı Norveçli futbolcu 2 maçta forma giymişti.
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