Manisa FK'de Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Osman Özköylü ve idari direktör Nderim Nexhipi ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Özköylü ve Nexhipi ile sözleşmelerin feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Osman Özköylü ile Trendyol 1. Lig'de 8 maça çıkan Manisa FK, 3 beraberlik ve 1 galibiyet almış, 4 maçta da yenilmişti.