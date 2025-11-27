Manisa FK deplasmanda lider Pendikspor ile oynayacak

MANİSA, (DHA) - 1'inci Lig'de geçen hafta evinde ligde sonuncu sırada bulunan Adana Demirspor'u 5-0 yenerek 6 maç aradan sonra galip gelen Manisa Futbol Kulübü yarın 15'inci hafta karşılaşmasında lider Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta takımıyla çıktığı ilk maçı kazanan Teknik direktör Mustafa Dalcı, Pendik deplasmanının zorlu geçeceğini söyledi. Pendikspor'un sadece 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda oturduğunu hatırlatan Dalcı, "Biz 13 puanla kurtuluş bölgesinin 1 basamak altındayız. Bizim adımıza her maç çok önemli ve kritik. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız, oyuncularıma inancım tam" ifadelerini kullandı.

