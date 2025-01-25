Manisa FK Dino Arslanagic'le imzaladı

MANİSA, (DHA) - 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Play-Off hattından uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü, prensipte anlaşma sağladığı Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile sözleşme imzaladı. Gerçekleşen törende Arslanagic kendisini 1.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Manisa Futbol Kulübü'ne geldiği için heyecanını dile getiren Arslanagic, “Türkiye’ye ve Türk futboluna alışık bir oyuncuyum. Göztepe ile çok güzel 2 sezon geçirdim. Aynı heyecan ve istekle yeniden Türkiye’de ve Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için mutluyum. Takımıma en üst seviyede katkı vererek başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Dino Arslanagic, 24 Nisan 1993 yılında Belçika’da dünyaya geldi. Futbola Belçika ekibi Mouscron altyapısında başlayan tecrübeli stoper daha sonra Fransa ekibi Lille’nin altyapısına transfer oldu. Profesyonel futbol kariyerine Belçika ekibi Standard Liege’de adım atan oyuncu, sırasıyla Mouscron, Antwerp, KAA Gent, Al Riyadh ve Macarthur formaları giydi. Ülkemizde 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Göztepe forması da giyen Arslanagic, kariyerinde 4’ü Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 8’i UEFA Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere 325 resmi maça çıktı. Savunmada oynamasına rağmen takımlarına 14 gol ve 6 asistlik performansla katkı sağladı.