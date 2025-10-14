Manisa FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptıkları ve dar alan oyunları oynadıkları aktarıldı.

Manisa FK, 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.