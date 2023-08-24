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Manisa FK, Erzurumspor FK’ya konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 13:21
  • Giriş: 24.08.2023 13:21
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:22
Kaynak: İHA
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Manisa FK, Erzurumspor FK’ya konuk olacak

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK’ya konuk olacak.

1. Lig 3. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

25 Ağustos Cuma akşamı Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. Siyah-beyazlılar, Erzurum deplasmanından 3 puanla dönerek haftayı galibiyetle kapatmak istiyor. 

Manisa Futbol Kulübü ile Erzurumspor FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.

Karşılaşmada Özer’in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Suat Güz yapacak.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek. 

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