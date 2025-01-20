Manisa FK evinde kayıplarda

1'inci Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü evinde üst üste 2 yenilgi alarak umut tüketti. Önceki hafta Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ümraniyespor'a 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar dün de evinde İstanbulspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzdü.

Art arda gelen mağlubiyetler sonucu 26 puanda kalan Manisa Futbol Kulübü, Play-Off hattının gerisinde kalırken düşme potasına ise çok yaklaştı. Sıralamada 17'nci basamakta yer alan Şanlıurfaspor'un sadece 1 puan önünde olan Manisa temsilcisi camiasını endişelendirmeye başladı.