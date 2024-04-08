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Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'u konuk edecek Manisa FK, maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 18:03
  • Giriş: 08.04.2024 18:03
  • Güncelleme: 08.04.2024 18:03
Kaynak: AA
Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Devrim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, dünkü Teksüt Bandırmaspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyucular da ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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