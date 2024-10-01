Manisa FK, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: İHA
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti.
Salonda kuvvet çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.