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Manisa FK, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 01.10.2024 11:48
  • Giriş: 01.10.2024 11:48
  • Güncelleme: 01.10.2024 11:49
Kaynak: İHA
Manisa FK, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti.

Salonda kuvvet çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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