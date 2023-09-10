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Manisa FK, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 13:39
  • Giriş: 10.09.2023 13:39
  • Güncelleme: 10.09.2023 13:40
Kaynak: İHA
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Manisa FK, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

1. Lig’in 5. haftasında Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak.

Siyah-beyazlı takım, 17 Eylül Pazar günü Çotanak Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak maçın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.

Oyuncular antrenmanın son bölümünde sahada tempolu koşu çalışması gerçekleştirdi. 

Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından 12 Eylül Salı günü toplanarak Giresunspor maçı hazırlıklarına devam edecek. 

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