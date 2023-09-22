Manisa FK Göztepe’yi ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Göztepe’yi ağırlayacak. Yarın saat 19.00’da Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar için otobüs seferi yapılacak.

Trendyol 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, Göztepe’yi konuk edecek. 23 Eylül Cumartesi günü Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Manisa Futbol Kulübü ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. Karşılaşmada Avcı’nın yardımcılıklarını Abdülhamit Söyler ve Azad İlhan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar.

Göztepe maçı için otobüs seferleri yapılacak

Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar ve futbolseverler için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Eski Garaj’dan Spor Toto Akhisar Stadyumu’na otobüs seferleri yapılacak. Otobüsleri sadece maç bileti olan taraftarlar ve futbolseverler kullanabilecek. Öte yandan bilet satışları da devam ediyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:



Maraton Tribünü: 40 TL

Misafir Tribünü: 40 TL