Manisa FK, Hakan Şapçı ile yollarını ayırdı

Manisa FK’da, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Hakan Şapçı’ya kesildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Manisa Süper Amatör Küme’de Manisaspor’u çalıştırırken, 24 Aralık 2024 tarihinde Manisa FK’nın başına geçen Hakan Şapçı, 11 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.