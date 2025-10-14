Manisa FK ilk peşinde

MANİSA, (DHA)- 1'inci Lig'de milli ara öncesi üst üste evinde Bodrum FK'ya 4-0, deplasmanda da Çorum FK'ya 3-1 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü düşme hattına çok yaklaşırken gözler iç sahada oynanacak Erzurumspor FK maçına çevrildi. Milli arada toparlanmaya çalışan 8 puana sahip 16'ncı siyah-beyazlılar cumartesi günü ligin tek yenilmeyen takımı Erzurumspor'u konuk edecek. Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Erzurumspor FK oynadığı 9 maçta 3 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 15 puan topladı.

Şu an 7'nci sırada yer alan Erzurum temsilcisi 20 takım arasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek ekip oldu. Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın, sahaya mutlak 3 puan için çıkacaklarını belirterek, "Milli arada tüm eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Düşme hattının averajla 1 basamak üzerindeyiz. Bu konumda olmak istemiyoruz. O nedenle Erzurumspor maçı bizim adımıza çok önemli" dedi.

