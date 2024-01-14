Manisa FK - Kocaelispor maçının ardından

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri maça ilişkin, "Gidecek çok yolumuz var. İkinci yarı bu ligde her şey daha çok çetin geçiyor. Bunun da farkındayız." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stratejisi yüksek bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Rakibimiz gerçekten güçlüydü. Konumunun gereği de kazanması gerekiyordu. Ama biz de bulunduğumuz bu durumdan biraz daha yukarılara çıkabilmek adına oyun planlarımız vardı. Açıkçası oyuncularım bu planı gerçekten sahanın içerisinde ciddi şekilde yerine getirdiler. Dolayısıyla bunun karşısında da üç puan aldık. Bu anlamda gerçekten oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de camiamıza armağan ediyorum" diye konuştu.