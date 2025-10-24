Manisa FK kritik virajda

MANİSA, (DHA)- 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan 9 puana sahip 16'ncı Manisa Futbol Kulübü alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta yarın Sarıyer'e konuk olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlığı devam eden genç stoper Ada İbik, maçta forma giyemeyecek.

Ligde 3 maçtır galip gelemeyen düşme hattının tek basamak üzerindeki Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın, 7 puanla 18'inci sırada yer alan Sarıyer'i yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini söyledi. Erzurumspor FK maçında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Taşkın, "İstanbul deplasmanında da kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bu kez sonuca gidip çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

