Manisa FK kupa maçına hazır

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde yarın konuk edeceği Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Pazarspor’u konuk edecek. Manisa FK, yarın saat 14.00’te Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen antrenmanda A. Çorum FK maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular dar alan çalışmasının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.



Manisa FK ile Pazarspor arasında oynanacak kupa mücadelesini hakem Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Karşılaşmada Uğurlu’nun yardımcılıklarını Mücahit Değermenci ve Çağrı Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sercan Yılmaz olacak.



Manisa FK’nın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde konuk edeceği Pazarspor maçının biletleri satışa sunuldu. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: “Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL, kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL., kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.”