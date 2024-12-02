Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa FK kupa mesaisine başladı

Ajans Haberleri
  • 02.12.2024 16:00
  • Giriş: 02.12.2024 16:00
  • Güncelleme: 02.12.2024 16:00
Kaynak: İHA
Manisa FK kupa mesaisine başladı

1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda deplasmanda oynayacağı Çorluspor 1947 maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da General Basri Saran Stadı’nda Çorluspor 1947’ye konuk olacak.

Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Çorluspor 1947 maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol