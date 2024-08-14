Manisa FK, Mustafa İnan'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı kadrosuna kattı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende geçen sezon Batman Petrolspor forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada Mustafa İnan'ın şu ifadelerine yer verildi:
"Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübünün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum."