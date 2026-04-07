Manisa FK – Pendikspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de heyecan dorukta! Sezonun son haftalarına girilirken Manisa FK ile Pendikspor arasında oynanacak kritik mücadele, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle Play-off hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, hem puan tablosunu hem de takımların sezon hedeflerini doğrudan etkileyecek. Peki Manisa FK – Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

MANİSA FK – PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında oynanacak olan Manisa FK – Pendikspor karşılaşması, 7 Nisan 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

MANİSA FK – PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan kritik mücadele saat 17.00’de başlayacak.

MANİSA FK – PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Manisa FK – Pendikspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Orta Hakem: Hakan Ülker

Yardımcı Hakemler: Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

MANİSA FK – PENDİKSPOR MAÇI ÖNCESİ DETAYLAR

Manisa FK’nın Durumu

Ev sahibi Manisa FK, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin ardından taraftarına kendini affettirmek istiyor. Teknik ekip ve oyuncular için bu karşılaşma, sezonun geri kalanına güçlü bir başlangıç yapma fırsatı olarak görülüyor.

Pendikspor’un Form Grafiği

ATKO Grup Pendikspor ise bu sezonun en dikkat çeken ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. 57 puanla 6. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Play-off hedefi doğrultusunda kritik bir deplasmana çıkacak. Son haftalardaki formu ile dikkat çeken ekip, bu maçtan da puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

MAÇIN ÖNEMİ VE BEKLENTİLER

Bu karşılaşma, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Manisa FK orta sıralardan yukarı çıkmak isterken, Pendikspor Play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu nedenle mücadelede yüksek tempo ve rekabet bekleniyor.

MANİSA FK – PENDİKSPOR MAÇ BİLGİLERİ TABLOSU

Detay Bilgi Tarih 7 Nisan 2026 Salı Saat 17:00 Stadyum Manisa 19 Mayıs Stadyumu Kanal TRT Spor Yayın Durumu Canlı ve Şifresiz

