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Manisa FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor’a 3-2 yenilerek kötü bir başlangıç yapan Manisa FK, ligin 2. haftasında evinde ağırlayacağı Sakarayaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 09:38
  • Giriş: 14.08.2024 09:38
  • Güncelleme: 14.08.2024 09:38
Kaynak: İHA
Manisa FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 2. hafta mücadelesinde 17 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45’te Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Sakaryaspor’u konuk edecek.

Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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