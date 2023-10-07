Manisa FK - Sakaryaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor’u konuk eden Manisa Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın antrenörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrılan Manisa FK’da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, kulüp olarak yeni ve genç bir kulüp olduklarını belirterek, "Bu sezon da takım olarak yeni ve kaliteli oyunculardan oluşan genç bir kadrosu olan takımız. Bugün oynadığımız maç aslında son birkaç haftalık maçların benzeri oldu. Daha iyi bir benzeriydi ama. Artık Manisa Futbol Kulübü’nün, futbol kamuoyunda oluşturduğu etkiden dolayı rakiplerin bir ezberi oldu. Bugün maçın başından beri topa hakimdik. İkinci yarı rakibin şutu dahi yok. Neredeyse yarı sahayı geçemediler diyebiliriz. Biz 90 dakikanın yaklaşık 60 dakikasını rakibin yarı sahasında oynayan bir takımız ancak öz eleştiri de yapmamız lazım. Bu kadar topa sahipken ve rakip yarı sahada oynarken atakları daha belirleyici şekilde sonlandırmamız lazım. Bu skor almak anlamında değil. Daha fazla şut denemesi yapmamız lazım. Ceza sahası içerisinde aksiyon denemesi yapmamız lazım. Bunları yapmadığımız zaman kaptırdığımız toplarla rakiplere basit pozisyonlar veriyoruz. Halletmemiz gereken bir numaralı sorun. Daha üretken hale gelmemiz gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Biz burada kendi dışımızda değerlendirmiyoruz. Manisa Futbol Kulübü çok iyi bir takım. Sahada daha iyi işler yapacak çok farklı enstrümanlara sahip. Bunu da yapacağız. Neyi daha iyi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Üçüncü bölge organizasyonlarında daha efektif olmak durumundayız" dedi.



Sakaryaspor Teknik Sorumlsu Turgay Karslı ise, çok sıcak bir ortamda oynadıklarını ifade ederek, "Sporseverler de bu maçı bu sıcakta izlemek zorunda kaldı. Tabii bunlar bahane değil. Oyunun genel gidişatı bizim için hazırlandığımız ve kurguladığımız oyunu ilk yarı başarıyla oynadık. Rakibin hamleleri konusunda hücum oynayacağını, evinde topa sahip olabileceğini biliyorduk. İkinci yarı oyundan kaybolduk. Özellikle ilk yarının başlangıcı ve 60. dakikalara doğru kaybolduk oyundan. Bunun nedeni olarak bir şey aramıyoruz ama sıcağın etkisi olabilir. İçeriye gol yiyip girdik. İçeriye moralle girdik ama bunu tutamadık, avantaja çeviremedik. Rakip takımı da kutluyorum. Onlar için de çok önemli bir müsabakaydı. Biz tabi geçen haftanın sürdürülebilir hale gelmesi için 1 puan bizim için avantajlı bir skor. İyi bir mücadele oldu" diye konuştu.