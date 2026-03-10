Manisa FK - Sarıyer Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Manisa FK - Sarıyer Maçı Yayın Bilgisi

TFF 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin gözü haftanın kapanış karşılaşmasına çevrildi. Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer arasında oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar “Manisa FK - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak bu kritik karşılaşmada iki ekip de ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Manisa FK taraftarı önünde galibiyet ararken Sarıyer ise deplasmanda sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. İşte Manisa FK - Sarıyer maçı yayın bilgisi, maç saati, kanal bilgileri ve muhtemel 11’ler.

MANİSA FK - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak Manisa FK - Sarıyer karşılaşması 10 Mart 2026 Salı günü saat 20.00’de başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesi olarak oynanacak bu karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Karşılaşma Tarih Saat Stadyum Manisa FK - Sarıyer 10 Mart 2026 20.00 Manisa 19 Mayıs Stadyumu

MANİSA FK - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise karşılaşmanın yayın bilgisi oldu. Manisa FK - Sarıyer maçı şu platformlardan canlı olarak yayınlanacak:

TRT Spor

beIN Sports 2

beIN Connect

tabii dijital platformu

Bu platformlar üzerinden mücadele canlı olarak takip edilebilecek.

MANİSA FK - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Manisa FK taraftarının yoğun destek vermesi beklenen mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak.

MANİSA FK - SARIYER MAÇININ HAKEMİ

Manisa FK ile Sarıyer arasında oynanacak mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Hakemin düdük çalacağı karşılaşmada iki takım da üç puan için mücadele edecek.

MANİSA FK - SARIYER MUHTEMEL 11’LER

Karşılaşma öncesinde teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen Manisa FK - Sarıyer muhtemel 11’ler şu şekilde:

Manisa FK Muhtemel 11

Alperen Uysal

Kadir Kaan

Bartu

Graovac

Umut Erdem

Tugay Kaçar

Oğuz Gürbulak

Kerim Frei

Diallo

Sandro Lima

Mary

Sarıyer Muhtemel 11

Aykut Özer

Hüseyin Öztürk

Taha Dönmez

Çağlayan Menderes

Emirhan Topçu

Hakan Yavuz

Umut Bulut

Sertaç Çam

Mertcan Açıkgöz

Taha Yalçıner

Erkan Zengin

MANİSA FK - SARIYER MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

İki takımın ligdeki puan durumu karşılaşmanın önemini artırıyor. Manisa FK orta sıralarda yer alırken Sarıyer ise alt sıralardan uzaklaşmak için puan arıyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Manisa FK 11 7 11 40 12 Sarıyer 10 5 14 35 16

Manisa FK sahasında kazanarak üst sıralara yaklaşmak isterken Sarıyer deplasmanda puan alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİLER

Manisa FK’nin sahasında oynayacağı bu karşılaşma taraftar desteği açısından önemli bir avantaj sağlayabilir. Sarıyer ise deplasmanda alacağı puan veya puanlarla ligde moral kazanmayı hedefliyor. Bu nedenle mücadelede yüksek tempo ve çekişmeli bir oyun bekleniyor.

