Ajans Haberleri
  • 11.12.2025 17:50
  • Giriş: 11.12.2025 17:50
  • Güncelleme: 11.12.2025 17:50
Kaynak: AA
Manisa FK, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak Manisa FK, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde, Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenmanda siyah-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından idmanı taktik oyunlarla tamamladı.

Manisa FK, Serikspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Serikspor ile Manisa FK, 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

