Manisa FK, teknik direktör Osman Özköylü ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Osman Özköylü ile anlaşma imzaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende Özköylü ile kulüp başkanı Mevlüt Aktan, sezon sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı.

Özköylü, konuşmasında Manisa FK'nin hedeflerini bildiğini belirterek, "Bu hedefler için var gücümüzle çalışacağız. En kısa sürede skor alan, üst sıralara tırmanan bir takım olmak istiyoruz. Manisa şehri ve Manisa Futbol Kulübü üst ligi hak ediyor." dedi.

Müsabakaları, onarım sürecinin tamamlanmasını bekledikleri Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı istediklerini aktaran Özköylü, "Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmek bizim için çok önemli. 19 Mayıs Stadı ile birlikte şehirle bir sinerji oluşturup hedeflediğimiz Süper Lig'e yükselmek en büyük arzumuz" diye konuştu.