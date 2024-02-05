Manisa FK toparlanamadı

1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off umutlarını büyük ölçüde tüketirken, ateş hattına gerilemeye başladı. Önceki hafta da evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar son 3 maçında sadece 1 beraberlik alarak bir türlü beklediği çıkışa geçemedi.



İkinci yarının ilk haftasında Süper Lig iddiası bulunan Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra umutlanan Manisa FK, üst üste yaşadığı kayıplarla 23 puanda kaldı. Sıralamada 11'inci basamakta yer alan Manisa FK'nın 7'nci Bandırmaspor'la arasında 10 puan fark bulunurken, 16'ncı Şanlıurfaspor'la ise 4 puan fark kaldı. Manisa ekibi bu hafta evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

