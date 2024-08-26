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Manisa FK’da Adanaspor hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 26.08.2024 19:52
  • Giriş: 26.08.2024 19:52
  • Güncelleme: 26.08.2024 19:52
Kaynak: İHA
Manisa FK’da Adanaspor hazırlıkları başladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 4. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek ilk galibiyetini almasının ardından 4. hafta mücadelesinde 30 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Adanaspor’u konuk edecek.

Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla başladı. Isınma hareketleri ve eğlenceli oyunla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunuyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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