Manisa FK’da Ankaragücü hazırlıkları başladı
Kaynak: İHA
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 35. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 35. hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Manisa FK, 18 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma oyunuyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.