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Manisa FK’da Korenica gitti

1'inci Lig'de son olarak 3 yıllık tadilatın ardından kavuştuğu 19 Mayıs Stadı'nda Erzurumspor FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı.

Ajans Haberleri
  • 31.01.2024 11:11
  • Giriş: 31.01.2024 11:11
  • Güncelleme: 31.01.2024 11:11
Kaynak: DHA
Manisa FK’da Korenica gitti

Siyah-beyazlılar sezon başında kadrosuna dahil ettiği Kosovalı orta saha oyuncusu Meriton Korenica ile vedalaştı. Korenica'nın eski takımı Ballkani'ye sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Manisa FK'da bu sezon 10 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Kosova Milli Takımı'nda sakatlandı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan oyuncu, Manisa FK'da toplam 462 dakika süre aldı.

Siyah-beyazlılar ligde bu hafta Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Ege ekibinde, Erzurumspor FK karşılaşmasında kırmızı kart gören oyuncular Ensar Akgün ve Sertan Taşqın forma giyemeyecek.

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