Manisa FK’da Sakaryaspor mesaisi başladı
Kaynak: İHA
Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig’in 8. haftasında konuk edeceği Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor’u ağırlayacak. Manisa FK, 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Gençlerbirliği mücadelesinde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.
Yarın izinli geçirecek siyah-beyazlılar, 3 Ekim Salı günü toplanarak hazırlıklarına devam edecek.